2021/11/17 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يبحث مع وزير العدل إكمال مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري المركز الخبري الوطني.

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