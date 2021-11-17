لمسة ضبابية ساحرة على عمارة إكسبو 2020 دبي..شاهد قبة الوصول في مشهد مهيب

2021/11/17 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مصور إماراتي من توثيق لقطات فريدة من نوعها تجمع بين سحرَي عمارة إكسبو 2020 دبي وأجواء الضباب التي غلّفتها، فكيف بدت؟

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