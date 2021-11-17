الإعلام الرقمي يحذر من ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم

2021/11/17 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذَّر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، من ظاهرة تصوير المواطنين من دون علمهم، فيما شدَّد على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية التصوير بقصد الإساءة.وقال المركز في بيان، إن “هذه الظاهرة في دول العالم تترتب عليها تبعات قانونية ،كونها اعتداء على خصوصيات الآخرين وحرياتهم”، مبيناً، أنَّ “تصوير الأطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون […]

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