2021/11/17 | 12:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاجئة عراقية على حدود بيلاروس وبولندا: تكلفة الرحلة كانت باهظة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئة عراقية على حدود بيلاروس وبولندا: تكلفة الرحلة كانت باهظة!) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئة عراقية على حدود بيلاروس وبولندا: تكلفة الرحلة كانت باهظة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).