كيفيّات بناء الحكم الصالح

2021/11/17 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أ.د عامر حسن فياض

استخدام مصطلح الحكم الصالح منذ اكثر من

عقد من الزمن تقريبا من قبل الامم

المتحدة ومؤسساتها، لتقويم ممارسة

السلطة السياسية في ادارة الشأن العام

للمجتمع باتجاه التطوير والتنمية

و

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