في ذي قار.. اغلاق مؤسسة حكومة من قبل متظاهرين

2021/11/17 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر موظفي العقود لى خلفية تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 40 يوما.

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