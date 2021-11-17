زيدان ووزير العدل يبحثان برمجة دوائر التسجيل العقاري

2021/11/17 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع وزير العدل سالار عبد الستار، مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع دائرة الإصلاح.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع وزير العدل جهود الوزارة في إكمال مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع […]

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