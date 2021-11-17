القضاء يبحث مع العدل إكمال مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري

2021/11/17 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، وزير العدل سالار عبد الستار.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع وزير العدل جهود الوزارة في إكمال مشروع برمجة دوائر التسجيل العقاري وآلية تعاون المحاكم مع دائرة الإصلاح لتأمين إحضار الموقوفين أمام المحاكم في المواعيد المحددة”.

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