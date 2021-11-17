الحكيم ونيجرفان البارزاني يبحثان أزمة نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد واربيل

2021/11/17 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع رئيس إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، أزمة نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد واربيل .

وذكر الحكيم في تدوينة ان الأوضاع التي تمر بها البلاد ومستجداتها لاسيما بعد نتائج الانتخابات الأخيرة والعلاقة بين بغداد وأربيل كانت أبرز الملفات التي بحثها خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني.

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