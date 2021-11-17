من أسباب فشل إنتفاضة السودان - المنصور جعفر

2021/11/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يسجل هذا النص بعض الأخطاء التي سببت فشل عملية التغيير في السودان التي ظهرت للعالم الخارجي في حدود الفترة الممتدة منذ أبريل أغسطس 2019 إلى 25 أكتوبر 2021كان التغيير يهدف إلى مدنية الحكم ومحاسبة المفسدين والمجرمين وتحسين المعيشة، وتحلى بشعار (حرية سلام وعدالة) وتواثق على التعامل مع القمع العسكري بأساليب سلمية، وقد فشل التغيير بمكونيه المدني والعسكري وتحالفاته مع نخب البيرواقراطية وتما ......





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