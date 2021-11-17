2021/11/17 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يبحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، مصير مدرب المنتخب الوطني الهولندي ديك أدفوكات.وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم في تصريح صحافي، “الاتحاد سيعقد يوم غد اجتماعا يناقش فيه جملة من القضايا بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يبحث غداً مصير أدفوكات المركز الخبري الوطني.

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