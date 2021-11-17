المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني

2021/11/17 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت باطلاق دفعات تمويل رواتب الوزارات كافة لشهر تشرين الثاني الحالي".ودعا البيان، "جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة الدائرة لغرض بدء اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

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