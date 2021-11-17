سلاح جديد في الحرب ضد الوباء.. فايزر تتقدم للحصول على اعتماد استخدام طارئ لحبة تعالج الإصابة بفيروس كورونا

2021/11/17 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت شركة فايزر مؤخرًا بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ من إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة الأمريكية لحبتها التجريبية لمكافحة فيروس كورونا.إذا تم التصريح بها، كيف ستغير هذه الحبة المعركة ضد الفيروس؟

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