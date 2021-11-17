2021/11/17 | 13:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "دائرة المحاسبة باشرت اليوم الإربعاء المصادف 17 تشرين الثاني/نوفمبر بإطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".

ودعت دائرة المحاسبة "كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة لغرض بدأ إجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

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