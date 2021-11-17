وزارة المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب تشرين الثاني للموظفين

2021/11/17 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2021)، إنها "دائرة المحاسبة باشرت اليوم الاربعاء المصادف 17/11/2021 بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر تشرين الثاني".

ودعت دائرة المحاسبة "كافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

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