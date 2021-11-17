مصرف النهرين يفتح باب تمويل منظومة الطاقة الشمسية للمواطنين

2021/11/17 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف النهرين الاسلامي، الاربعاء، انه اطلق تمويل منظومة الطاقة الشمسية للمواطنين والموظفين، مؤكدا انه المصرف الاول الذي بادر في هذا المشروع.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن في حديث صحفي، ان "المصرف بادر في تمويل مرابحة منظومة الطاقة الشمسية والتي يتم منحها لفئة موظفي دوائر الدولة والمواطنين عامة"، مبينا ان "المصرف النهرين الاسلامي يعد اول مصرف في العراق يقوم بهذه المبادرة بتمويل انشاء منظومة الطاقة الشمسية ".

وأضاف رسن أن "التعليمات الخاصة بالمواطنين والموظفين هو ان يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل 10 ملايين دينار وان الحد الاعلى لمدة التمويل 5 سنوات وبنسبة مرابحة (فائدة) 5% سنويا"، مبينا ان "التعليمات للفئة الثانية التي تستحق منح هذا التمويل هي الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف اذ يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل 10 ملايين دينار ايضا ولمدة 5 سنوات وبنسبة مرابحة 4% سنويا".

واشار رسن الى ان "الزبون من المواطنين يجب ان يقدم كفيلا واحدا او اكثر من موظفي دوائر الدولة على ان يعادل صافي الراتب ضعف القسط الشهري"، لافتا الى ان "القسط الشهري سيكون 208 آلاف دينار".

ولفت رسن الى ان "المصرف يشجع من خلال هكذا مشاريع تعمل على الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة"، مشيرا الى ان "كلفة انشاء هذه المنظومة التي تعمل بالطاقة الشمسية تعتبر رخيصة حيث ان سعر الامبير الواحد عن طريق هذه المنظومة تبلغ 350 دولار وهذا يعني ان سعر 10 امبيرات هو 3500 دولار وهي تساوي تقريبا 5 ملايين دينار عراقي وهذه الاسعار تختلف من شركة لأخرى حسب المواصفات الفنية لكل شركة".

وقرر البنك المركزي العراقي في تموز الماضي التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.

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