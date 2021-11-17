زراعة كربلاء تخاطب الفلاحين بشأن بذور الحنطة والاسمدة

2021/11/17 | 13:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعبتنا مستمرة بتوزيع أسمدة البساتين لغاية 31/١٢/2021.

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