الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لتفتيش حاوي العظيم في ديالى

2021/11/17 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔹أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي، الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة لتفتيش حاوي العظيم في ديالى.

🔹وتشمل العملية تفتيش وتأمين حاوي العظيم بضفتي الغربية والشرقية بدءًا من سد العظيم شمالا وصولا الى مصد نهر العظيم في نهر دجلة جنوبا.

🔹ونفذت قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات شرق دجلة للحشد الشعبي واجب تفتيش الساحل الغربي لحاوي العظيم فيما نفذت قيادة عمليات ديالى للجيش والحشد الشعبي عملية تفتيش حوض العظيم الشرقي.

🔹ويشترك في العملية أيضا اللواء 23 ولواء نداء ديالى والقوات الخاصة لقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وبالتنسيق مع الجيش.

🔹وتهدف العملية ملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه.

وسنوافيكم بالنتائج لاحقا.

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