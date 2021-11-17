الطاقة الروسية: النفط سيرتفع إلى 120 دولاراً للبرميل في 2022

2021/11/17 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد توقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة “روسنفت”، ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2022.وقال أوتابيك كريموف، نائب رئيس التجارة واللوجستيات بالشركة، في المنتدى الدولي لبورصة موسكو، “نرى حقا أن سعر النفط في نهاية النصف القادم من العام قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل”.وحالياً، أسعار …

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