متعاقدون بشبكات كهرباء الجنوب الشرقي في ميسان يتظاهرون للمطالبة بصرف مخصصاتهم المتأخرة

2021/11/17 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من المتعاقدين في شبكات كهرباء الجنوب الشرقي في ميسان امام مبنى الشبكات للمطالبة بصرف مخصصاتهم المتأخرة وتعديل سلم الرواتب".واوضح عدد من المتظاهرين ان رواتبهم تأخرت كل شهر بما لا يقل عن 15 يوما ، مطالبين بتحديد موعد ثابت لاستلامها"./انتهى

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