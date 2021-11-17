قوة مشتركة تقتل أحد أكبر تجار المخدرات في كركوك

2021/11/17 | 13:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن تمكن شرطة كركوك وقوة مشتركة من قتل أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان، انه “بعد جمع معلومات عن تحركات أحد أكبر تجار المخدرات في محافظة كركوك، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة كركوك، وقوة الواجب التابعة لمكتب قائد الشرطة، ومفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك العسكري، وبكمين أمني محكم من محاصرة أحد تجار المخدرات والصادر بحقه أوامر قبض عديدة، وقتله بعد قيامه بإطلاق النار على القوات الأمنية المكلفة بالواجب”.واضاف انه “كانت بحوزته أسلحة متنوعة، ومواد مخدرة تقدر بنصف كيلو من (الكرستال)، وهو المتهم نفسه الذي قام بإطلاق […]

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