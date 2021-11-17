بيان رسمي من المالية حول رواتب الموظفين

2021/11/17 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة المالية، الأربعاء، تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2021)، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت باطلاق دفعات تمويل رواتب الوزارات كافة لشهر تشرين الثاني الحالي".

ودعا البيان، "جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة الدائرة لغرض بدء اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

N.A

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