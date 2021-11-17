2021/11/17 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تفعيل منظومة ال C-RM وصافرات الانذار داخل قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد كاجراء تجريبي

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