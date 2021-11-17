تبادل لإطلاق النار ينتهي بمقتل أحد أكبر تجار المخدرات في كركوك

2021/11/17 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة أمنية في كركوك من قتل أحد أكبر تجار المخدرات بالمحافظة بعد تبادل لإطلاق النار دار بين الجانبين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني, فان العملية جرت بكمين محكم بعد محاصرة تاجر المخدرات وقتله جراء قيامه بإطلاق النار على القوات المكلفة بالواجب, مضيفة ان المتهم نفسه قام بإطلاق النار على مفارز الشرطة خلال الشهر السابق وعلى أثره أصيب ضابطين ومنتسب.

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