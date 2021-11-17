رئيس مجلس القضاء يلتقي وزير الخارجية

2021/11/17 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن رئيس المجلس بحث مع وزير الخارجية جهود الوزارة في متابعة عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القضاء العراقي وعدد من الدول التي تم التفاهم معها بهذا الخصوص.

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