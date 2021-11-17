المجتمعية تنقذ فتاة من الانتحار في النجف وأخرى من الابتزاز في كركوك

2021/11/17 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، فتاة من محاولة الانتحار بسبب مشاكل أسرية في محافظة النجف الأشرف، وأنقذت طالبة من ابتزاز زميل لها بإحدى الجامعات الأهلية في محافظة كركوك.وأوضحت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة المجتمعية في النجف قامت بتقديم الدعم المعنوي للفتاة وتأهيلها …

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