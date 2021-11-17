الكشف عن مغالاة وشبهة فساد وأدوية منتهية الصلاحية في ميسان وذي قار

2021/11/17 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن حالات مُغالاةٍ وشبهة فسادٍ شابت عمليَّة شراء أحد الأجهزة الطبيَّة، إضافة إلى تجهيز أدويةٍ مُنتهية الصلاحية، في دائرتي الصحَّة في مُحافظتي ميسان وذي قار.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت في دائرة صحَّة ميسان بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان …

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