فيديوجرافيك.. كيف تستقطب الإمارات 20 شركة مليارية خلال 10 سنوات؟

2021/11/17 | 13:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أطلقت وزارة الاقتصاد الإمارتية خلال الأسبوع الماضي منصة "موطن ريادة الأعمال"، لتمكين الإمارات من احتضان 20 شركة مليارية ناشئة بحلول 2031.وتؤسس هذه المنصة لمرحلة جديدة في اقتصاد الإمارات تقوم على الإبداع والابتكار، وتتضمن 3 مراحل …

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