2021/11/17 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فتاة من محاولة الانتحار بسبب مشاكل أسرية في محافظة النجف الأشرف، فيما أنقذت طالبة من ابتزاز زميل لها بإحدى الجامعات الأهلية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بالنجف وأخرى من الابتزاز بكركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بالنجف وأخرى من الابتزاز بكركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بالنجف وأخرى من الابتزاز بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).