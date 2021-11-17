العثور على أنابيب كتب عليها

2021/11/17 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الثلاثاء، أنه تمّ العثور على العديد من أنابيب اختبار كتب عليها "الجدري"، داخل أحد مراكز أبحاث اللقاحات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

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