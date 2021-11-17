انطلاق عملية أمنية واسعة في حاوي العظيم

2021/11/17 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية امنية لتفتيش حاوي العظيم بمساندة طيران الجيش، للقضاء على فلول عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لخلية الاعلام، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عملية امنية واسعة نفذت ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، لتفتيش حاوي العظيم وبتنفيذ من قطعات الفرقة الاولى والوحدات المتجحفلة معها والقوات الخاصة وقطعات من الفرقة التاسعة وتشكيلات الحشد الشعبي في محور ديالى وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش"، مبيناً أن "العملية الامنية سبقتها تنفيذ عدد من الضربات الجوية المؤثرة".

وأضاف، أن "شرطة ديالى باشرت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش في بساتين ابي صيدا والعبارة بحثاً عن المطلوبين"، مشيرا إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها قيادة العمليات المشتركة من خلال قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، لملاحقة عصابات داعش والحاق الهزيمة بهم".

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