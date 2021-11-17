إنذار وإطلاق نار في اختبار جديد لمنظومة ’سي - رام’ داخل السفارة الأميركية

2021/11/17 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فعلت السفارة الأميركية، الاربعاء، منظومة ال C-RM وصافرات الانذار، كأجراء تجريبي.

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وقال مصدر امني لـ "ناس" (17 تشرين الثاني 2021)، انه "تم تفعيل منظومة ال C-RM وصافرات الانذار داخل قاعدة فكتوريا في مطار بغداد والسفارة الأميركية كاجراء تجريبي".

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