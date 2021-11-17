حول تقرير هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ! بحث في تفاصيل التغير المناخي، الجزء الرابع - توما حميد

2021/11/17 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد أصدرت مجموعة العمل الأولى التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اخر تقاريرها في 9 اب2021 ووافقت عليه 195 حكومة عضو في اجتماع افتراضي، وهو التقرير الأول من ثلاثة تقارير التي بمجموعها تؤلف تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022.



ويقدم التقرير تحديثا استنادا على العلوم الفيزيائية المتاحة لتغير المناخ وأسبابه.



اما التقرير الثاني الذي ستصدره مجموعة ال ......





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