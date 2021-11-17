تفعيل منظومة الـC-RM وصافرات الانذار داخل السفارة الامريكية ومطار بغداد (فيديو)

2021/11/17 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتفعيل منظومة الـ C-RM وصافرات الانذار داخل قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد والمنطقة الخضراء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "تم تفعيل منظومة الـ C-RM وصافرات الانذار داخل قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد والمنطقة الخضراء كاجراء تجريبي".

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