2021/11/17 | 13:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حصل في الأيام الماضية هو افتتاح بروتكولي لسد أليسو، لكن السد جرى املاؤه عملياً في العام 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخاطب تركيا رافضاً مشروع قد يسبب كارثة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخاطب تركيا رافضاً مشروع قد يسبب كارثة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).