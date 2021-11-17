2021/11/17 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لا تزال التوترات متصاعدة عند حدود بيلاروس مع بولندا، حيث لا يزال آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين هناك.وأعلن المتحدث باسم الصليب الأحمر البيلاروسي، دميتري شيفتسوف، في حديث لوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلاروس تستضيف ألف مهاجر في مركز لوجيستي المركز الخبري الوطني.

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