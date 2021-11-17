2021/11/17 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية امنية لتفتيش حاوي العظيم بمساندة طيران الجيش، للقضاء على فلول عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان لخلية الاعلام، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “عملية امنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حاوي العظيم..عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا داعش المركز الخبري الوطني.

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