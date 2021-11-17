الخطوط الجوية العراقية تطلق رحلة استثنائية غداً لاجلاء العالقين في حدود بيلاروسيا

2021/11/17 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تنفيذها رحلة استثنائية يوم غد الخميس، لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في حدود بيلاروسيا.

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