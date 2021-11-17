السفارة الامريكية تصدر توضيحا بشأن اطلاقات منظومة السيرام

2021/11/17 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية طيبة

نود اعلامكم بأن مكتب الامن الاقليمي في السفارة الامريكية في بغداد RSO ومركز الدعم الدبلوماسي في المطار سيقومان باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM وتتخللها انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية الساعة 1300 بعد ظهر اليوم الأربعاء المصادف 17 /11/ 2021

مع خالص الاحترام و التقدير مستشاري مكتب الامن الاقليمي

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