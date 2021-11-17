افتتاح مبنى مديرية توزيع كهرباء كركوك

2021/11/17 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح وزير الكهرباء المهندس عادل كريم ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مبنى دائرة توزيع كهرباء المحافظة .ويضم المبنى ، الذي بدأ العمل به العام 2014 ضمن خطة تنمية الاقاليم ، اربعة طوابق .وقد توقف العمل بسبب الحرب ضد داعش .ووصلت كلفته لاكثر من خمسة مليارات دينار ./ انتهى

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