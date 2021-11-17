وزير الخارجية التركي من بيروت: 1% من دخلنا القومي نخصصه للمساعدات الإنسانية

2021/11/17 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده الأكثر سخاء في العالم وأنها تعمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان وغيرها من الدول.وقال الوزير التركي في تصريحات له خلال زيارته الحالية لبيروت ونشرتها اليوم وسائل الاعلام التركية : إن تركيا تخصص ما نسبته 1 في المئة من دخلها القومي للمساعدات الإنسانية في العام الجاري.ويجري تشاووش أوغلو زيارة يجريها إلى لبنان بدأت الإثنين وتستمر عدة أيام، من أجل إحلال السلام والهدوء والرفاهية للشعب اللبناني الصديق والشقيق، ودعم أمن واستقرار وسيادة البلاد”.وأشار أوغلو إلى أن مجلس النواب التركي وافق الشهر الماضي على مواصلة المساهمة في قوات حفظ السلام (يونيفيل) لعام آخر، مؤكدا أن تركيا تولي اهتماما بالغا باستقلال لبنان وسيادته وأمنه واستقراره.ولفت إلى أن تركيا تبرعت في الوقت الصعب بالمستلزمات الغذائية ومواد الوقاية الشخصية للجيش اللبناني وقوى الأمن، مؤكدًا، أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لنهوض لبنان من تحت الأنقاض.وأضاف وزير الخارجية التركي أن لبنان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم خلال الـ 150 عامًا الماضية، وفق تقديرات البنك الدولي، مشددا على أن “لبنان سيخرج أقوى من الأزمة التي يمر فيها”.وأعرب الوزير التركي عن تمنياته أن يستخدم لبنان طاقته وقوته ليس لدفع ثمن المفاوضات الإقليمية وعدم الاستقرار، بل ليقف شعبه على أقدامه ثابتا.وأوضح أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” دعمت لبنان منذ عام 2020 بـ 140 مشروعا في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة بقيمة ملايين الدولارات.واختتم حديثه قائلا: “تركيا ولبنان تاريخ عريق وروابطَ ثقافية عميقة الجذور، وستظل تركيا تقف إلى جانب لبنان واللبنانيين أجمعين دون أي تمييز”./انتهى

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