الإعلام الأمني: انطلاق عملية أمنية واسعة في حاوي العظيم

2021/11/17 | 13:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية امنية لتفتيش حاوي العظيم بمساندة طيران الجيش، للقضاء على فلول عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان لخلية الاعلام، أن “عملية امنية واسعة نفذت ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، لتفتيش حاوي العظيم وبتنفيذ من قطعات الفرقة الاولى والوحدات المتجحفلة معها والقوات الخاصة وقطعات من الفرقة التاسعة وتشكيلات الحشد الشعبي في محور ديالى وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش”، مبيناً أن “العملية الامنية سبقتها تنفيذ عدد من الضربات الجوية المؤثرة”.وأضاف، أن “شرطة ديالى باشرت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش في بساتين ابي صيدا والعبارة بحثاً عن المطلوبين”، مشيرا […]

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