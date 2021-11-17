المالية العراقية تبدأ تمويل رواتب الموظفين لشهر نوفمبر

2021/11/17 | 14:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: باشرت وزارة المالية العراقية، ممثلة في دائرة المحاسبة، اليوم الأربعاء، بإطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2021.ودعت دائرة المحاسبة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، كافة الوزارات …

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