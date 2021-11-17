قبل جولة المفاوضات.. زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة النووية إلى طهران

2021/11/17 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي أبدى مؤخرا قلقه إزاء عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، زيارة الى طهران يلتقي خلالها وزير الخارجية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الأربعاء.

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