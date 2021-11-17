2021/11/17 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصدر بالحرس الثوري الإيراني، أن 5 ضباط من سرية “بيت المقدس” التابعة للقوات “الجو-فضائية” بالحرس، لقوا حتفهم بحادث سير مدبر، الأحد الماضي.وأفادت “الجريدة” نقلا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 5 ضباط إيرانيين مسؤولين عن متابعة احداثيات القوات الأمريكية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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