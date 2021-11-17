2021/11/17 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدت المغنية السورية رشا رزق مختارات من أشهر شارات برامج الرسوم المتحركة، التي حملت بصمات صوتها، وكلماتها، وألحانها، أمام جمهور موسم الرياض، حيث أحيت اثنتين من حفلات مهرجان الألعاب، يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشا رزق وطارق العربي طرقان يعيدان ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشا رزق وطارق العربي طرقان يعيدان ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).