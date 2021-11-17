لوحة لفنانة مكسيكية تسجّل سعراً قياسياً في مزاد

2021/11/17 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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سجلت لوحة رسمتها الفنانة المكسيكية الشهيرة، (فريدا كالو) لنفسها، وزوجها الفنان دييغو ريفيرا، في مزاد، اليوم الأربعاء، أعلى سعر على الإطلاق، إذ بيعت بملغ قدره 34.9 مليون دولار.

فقد طرحت دار مزادات (سوذبيز) في نيويورك لوحة "دييغو وأنا"، التي اكتمل رسمها في العام 1949، بالمزاد وبيعت لمشترٍ لم يعلن عنه.

وذكرت دار المزادات لوكالة رويترز، أن "السعر شمل رسوماً بقيمة 3.9 ملايين دولار".

وقال كبير المديرين في (سوذبيز)، أوليفر باركر، لدى افتتاحه المزاد: إن "هذا أحد أهم الأعمال التي تطرح بالمزاد للفنانة فريدا كالو على الإطلاق ونحن سعداء لأنه سيكون في سوذبيز".

وتُظهر اللوحة كالو بعينين دامعتين وشعرها منسدل، وتعلو حاجبيها الكثيفتين صورة لوجه ريفيرا بثلاث عيون.

وتركت كالو، التي قضت فترات طويلة من حياتها في الفراش بعد حادث سير في شبابها، حوالي 200 لوحة ورسومات تخطيطية أغلبها صور ذاتية عبرت فيها عن معاناتها بألوان جريئة.

ونالت شهرة عالمية بعد وفاتها عام 1954 وأصبحت بعد السبعينيات أيقونة نسويَّة.

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