حيدر محمود: أدفوكات وقع في فخ مباراة إيران أثناء مواجهة كوريا

2021/11/17 | 14:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون رد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

حمّل مدرِّب كرة القدم حيدر محمود، المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة ديك أدفوكات مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الكوري في التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم في قطر.

وقال محمود في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ "النتيجة كانت متوقعة بحسب المعطيات المتاحة رغم المستوى القتالي الذي ظهر عليه الفريق في الشوط الأول"، موضحًا أنّ "المدرب يتحمل الجزء الأكبر من هذه النتيجة بسبب سوء التخطيط للمباريات والتصفيات بشكل عام".

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وأضاف محمود، أنّ "طرح تشكيلة جديدة وخطة مختلفة في كل مباراة خلَقَ نوعًا من حالة عدم الاستقرار وحوّل المنتخب إلى حقل تجارب وهذا ما أثَّر بشكل سلبي على شخصية المنتخب وولَّد شعورًا بالإحباط لدى اللاعبين"، مشيرًا إلى أنّ "الفريق قبْل استقبال الهدف الأول كان يلعب بشكل جيد رغم ضغط المنتخب الكوري، لكننا لاحظنا حالة الاستسلام بعد تسجيل الهدف وكأننا خرجنا من المباراة".

وأوضح المدرب الدولي، أنّ "ما زاد من معاناة الفريق هي التغييرات غير المبررة من المدرب الذي خرج عن السياق والحسابات، ما أزَّم الوضع بشكل أكبر ليتكرر الخطأ ذاته الذي حدث في مباراة إيران"، مؤكدًا أنّ "الفرصة مازالت سانحة أمام منتخبنا الوطني في حال بذل مجهود أكبر وعمل متواصل من اللاعبين وكذلك التصرف الحكيم من المدرب من خلال تصحيح الأخطاء وتشخيص نقاط الضعف وتجاوزها في باقي المباريات".

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