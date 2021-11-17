2021/11/17 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران مطلع الأسبوع القادم.وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في حديث لوكالة “فارس” شبه الرسمية بأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوكالة الدولية للطاقة يزور طهران الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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