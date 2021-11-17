اسعار صرف الدينار مقابل العملات العالمية

2021/11/17 | 14:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة.

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